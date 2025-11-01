Наследники Майкла Джексона выплатили $2,5 млн по искам о домогательствах

Данная выплата завершила процесс урегулирования дела, начатого в 2020 году

В начале 2025 года наследственный фонд Майкла Джексона произвел выплату в размере $2,5 млн пяти истцам, заявлявшим о случаях сексуального насилия со стороны певца. Об этом стало известно из судебных документов, на которые ссылается газета Financial Times.

Данная выплата завершила процесс урегулирования дела, начатого в 2020 году, общая сумма которого составляла $16,5 млн. Однако истцы утверждают, что при подписании соглашения об урегулировании в 2020 году на них оказывалось давление и они не полностью понимали условия документа. Представители обвинения намерены добиваться пересмотра условий соглашения и рассчитывают на получение более значительной компенсации. Вопрос о формате дальнейшего рассмотрения дела будет решать суд Лос-Анджелеса: останутся ли разбирательства в рамках частного арбитража или перейдут в публичное судебное разбирательство.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Представители наследников Джексона отрицают обвинения в давлении и настаивают на соблюдении условий соглашения 2020 года, предусматривающего закрытые судебные заседания. Возможное публичное рассмотрение дела может негативно повлиять на запланированную на 2026 год премьеру биографического фильма Michael, продюсером которого выступает обладатель премии «Оскар» Грэм Кинг.

Наталья Жирнова