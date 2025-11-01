Новости общества

Мосгорсуд рассмотрит апелляции по наследству Александра Градского 10 ноября

09:51, 01.11.2025

Заседание судебной коллегии, на котором будут рассмотрены эти жалобы, назначено на 10 ноября 2025 года

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Московский горсуд рассмотрит апелляционные жалобы наследников известного российского исполнителя и композитора Александра Градского по спору о его наследственном имуществе, сообщает пресс-службе общей юрисдикции судов Москвы.

Заседание судебной коллегии, на котором будут рассмотрены эти жалобы, назначено на 10 ноября 2025 года.

Апелляции поданы сторонами на решение Тверского райсуда города Москвы, которое ранее было вынесено по делу о разделе наследства артиста.

Александр Градский, ушедший из жизни в 2021 году, оставил после себя значительное творческое наследие и имущество, ставшее предметом разбирательств между его наследниками.

Анастасия Фартыгина

