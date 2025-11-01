Правительство РФ одобрило перенос утильсбора на месяц — с 1 декабря

Льготные коэффициенты расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд сохраняются

С 1 декабря 2025 года вступят в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Соответствующее постановление утверждено правительством России, только что сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Льготные коэффициенты расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд сохраняются.

— Изменения в механике расчета утилизационного сбора предполагают введение дополнительных показателей для легковых автомобилей. Базовая ставка для расчета утилизационного сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Обращаем внимание, что сохраняется действие льготных коэффициентов для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования, — говорится в сообщении.

Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу.

Ранее власти объясняли перенос необходимостью обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств». В частности, они оформили заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л. с. и оплатили его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами.

Луиза Игнатьева