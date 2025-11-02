Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов

07:00, 02.11.2025

Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 5—10 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов, днем — от +1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

