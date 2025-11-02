Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов
Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 5—10 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов, днем — от +1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
