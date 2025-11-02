Большинство казанцев поддержали идею компенсации неиспользованного отпуска

Против инициативы выступили 9% горожан

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы выступили с инициативой позволить работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам года. Согласно данным опроса SuperJob, 67% казанцев поддерживают это предложение.

Сторонники инициативы аргументируют свою позицию правом выбора: «Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию». Также звучали мнения о возможности выгодно распорядиться средствами в условиях высоких ставок по вкладам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 9% респондентов высказывают опасения, что работодатели будут злоупотреблять новой нормой: «Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». Также противники указывают на важность отдыха для здоровья и недопустимость практики в опасных профессиях.

Затруднились ответить 24% опрошенных.

Идея получила наибольшую поддержку среди мужчин (70%), молодежи до 35 лет (72%) и работников, у которых к концу года остаются неиспользованные дни отпуска (73%). Скептически к предложению чаще относятся женщины (11% против), респонденты с зарплатой до 50 тыс. рублей (15% против) и те, кто полностью использует отпуск (уровень поддержки 62%).

Напомним, лишь 22% россиян получают премии регулярно — каждый месяц или квартал. Опрос, проведенный среди более 76 тыс. интернет-пользователей, также показал, что 8% сотрудников получают бонусы за отдельные проекты, а 18% — лишь в редких случаях.

Елизавета Пуншева