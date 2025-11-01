На ноябрьские праздники поезда из Казани получат дополнительные вагоны

Также изменения коснутся маршрутов Ижевск — Нижнекамск, где с 1 по 4 ноября ряд поездов будут состоять из трех вагонов

Фото: Максим Платонов

Минтранс Татарстана объявил об увеличении составности пригородных поездов на наиболее востребованных маршрутах, следующих из Казани и других городов республики, в период ноябрьских праздников.

С 1 по 4 ноября поезда №6924/6934 Казань — Ижевск и №6935/6925 Ижевск — Казань будут курсировать в составе семи вагонов. С 1 по 5 ноября поезд №6926/6936 Казань — Ижевск увеличит свою составность до восьми вагонов, а со 2 по 6 ноября поезд №6933/6923 Ижевск — Казань также будет иметь восемь вагонов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для пассажиров, направляющихся в Нижний Новгород, с 1 по 4 ноября поезда №7013/7015/7017/7018 Казань — Нижний Новгород и 7019/7020/7022/7024 Нижний Новгород — Казань будут усилены до шести вагонов.

На маршруте Казань — Йошкар-Ола (поезд №6383) с 1 по 4 ноября будет задействовано два вагона. Обратный рейс №6382 Йошкар-Ола — Казань (с 2 по 4 ноября) и №6384 Йошкар-Ола — Казань (4 ноября) также будут двухвагонными.

Дополнительно 2 и 4 ноября поезда №6422 Казань — Сосновка и №6427 Сосновка — Казань будут курсировать в составе шести вагонов.

Также изменения коснутся маршрутов Ижевск — Нижнекамск, где с 1 по 4 ноября ряд поездов будут состоять из трех вагонов.

Напомним, что в связи с празднованием Дня народного единства в период с 1 по 4 ноября изменится график движения ряда пригородных поездов в Татарстане, включая маршруты, следующие из Казани.

Анастасия Фартыгина