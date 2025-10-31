В Татарстане изменится график пригородных поездов из Казани на ноябрьские праздники

С 1 по 4 ноября назначается поезд №6385 Казань — Йошкар-Ола, который будет отправляться в 07:10

Фото: Максим Платонов

В связи с празднованием Дня народного единства в период с 1 по 4 ноября изменится график движения ряда пригородных поездов в Татарстане, включая маршруты, следующие из Казани. Об этом информирует Минтранспорта республики.

С 1 по 4 ноября назначается поезд №6385 Казань — Йошкар-Ола, который будет отправляться в 07:10. В то же время 31 октября этот поезд выводится из расписания. Аналогично с 1 по 3 ноября назначается поезд №6384 Йошкар-Ола — Казань с отправлением в 17:45, который также будет выведен из расписания 31 октября.

Кроме того, изменения коснутся некоторых других маршрутов:

3 ноября назначается поезд №6062 Ижевск — Кузьма отправлением в 16:49. 31 октября этот поезд выводится из расписания;

4 ноября назначается поезд №6061 Кузьма — Ижевск отправлением в 07:50. 1 ноября поезд выводится из расписания.

Анастасия Фартыгина