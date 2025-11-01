Спрос на новогодние туры из Казани вырос в два раза

На Египет приходится 42,6% всех бронирований

Фото: Людмила Губаева

В преддверии новогодних праздников спрос на зарубежные туры с вылетами из Казани вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили эксперты сервиса «Слетать.ру» ГТРК «Татарстан», анализируя бронирования на период с 31 декабря 2025 по 10 января 2026 года.

Туроператоры уже фиксируют высокий спрос и рекордные продажи, отмечая, что раннее бронирование набирает обороты и казанские туристы спешат забронировать поездки до конца осени.

Топ-5 направлений для новогоднего отдыха из Казани:



Египет — 42,6% всех бронирований. Привлекает бархатным сезоном в декабре, теплым морем и комфортными ценами.

ОАЭ — 27,8%. Выбор для любителей роскошных отелей, шопинга и разнообразных развлечений.

Шри-Ланка — 11,1%. Привлекает экзотикой, пляжами, уникальной культурой и тропической природой.

Таиланд — 9,2%. Предлагает пляжный отдых, активные экскурсии и местную кухню.

Россия — 5,5%. Зимние курорты и санатории остаются удобным и близким вариантом для семейных путешествий.

По сравнению с прошлым годом, когда лидерами были ОАЭ (33,3%) и Египет (27,8%), Египет в этом году обошел Объединенные Арабские Эмираты, став главным направлением для казанцев.

Анастасия Фартыгина