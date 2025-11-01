Суд Татарстана оставил в СИЗО бизнесмена Станислава Шевырева

Речи выжившей и трех адвокатов о непричастности арестованного к покушению не убедили апелляционную инстанцию

Фото: Артем Дергунов

Законным и обоснованным признал сегодня арест казанского бизнесмена Станислава Шевырева Верховный суд Татарстана. В его защиту высказалась выжившая Ирина Шевырева, которая считает — к нападению свекор не причастен.

Также в суд поступили письма от главы Миндортранса, руководителей администрации районов Казани и Татарстана, города Набережные Челны и обращение 2,6 тысячи работников коллектива стройфирмы «Волга-Автодор».

На заседании выяснилось — 24 октября Шевыреву-старшему предъявили обвинение по этому делу, но сейчас этот документ защита оспаривает, поскольку в нем не расписаны предполагаемые роли и конкретные действия всех привлекаемых по делу лиц. На сегодняшнем заседании адвокаты Ильдар Нуриахметов, Юрий Некрасов и Рамиль Ахметгалиев отмечали — в материалах, приложенных СК к ходатайству о водворении их клиента в СИЗО, отсутствуют сведения о его причастности, чему суд не дал оценку.

Сам Станислав Шевырев на заседании заявлял: «Абсолютно не причастен к покушению на жизнь матери моих внучек, жены моего сына и моей дочери Ириши». По его мнению, эта версия будет опровергнута в ходе дальнейшего расследования силовиков.

Он подтвердил, что страдает от гипертонии и ему тяжело сидеть в СИЗО. Кроме того, поделился опасением за судьбу подчиненных: «Я являюсь одним из ключевых руководителей в «Волга-Автодоре», осуществляю взаимодействие с заказчиками. Боюсь, мой большой коллектив без меня может остаться без работы».

Обвиняемый просил выпустить его из-под стражи и дать возможность приносить пользу своей семье и другим людям. Рассказал, что в тюрьме ему приснился сон про мальчика, и не исключил, что семья может взять на воспитание ребенка из детдома.