В России за сутки потушили крупный лесной пожар

В ликвидации возгораний задействовано 15 человек и 1 единица техники

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За минувшие сутки на территории России ликвидирован один лесной пожар в одном регионе страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению одного возгорания в одном субъекте России. В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется два воздушных судна.

По состоянию на 1 ноября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в шести регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 28 регионах.

Анастасия Фартыгина