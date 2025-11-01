В России за сутки потушили крупный лесной пожар
В ликвидации возгораний задействовано 15 человек и 1 единица техники
За минувшие сутки на территории России ликвидирован один лесной пожар в одном регионе страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению одного возгорания в одном субъекте России. В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники.
- Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется два воздушных судна.
По состоянию на 1 ноября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в шести регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 28 регионах.
