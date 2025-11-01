«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в матче КХЛ, гости не побеждают в Казани 10 лет

Встреча начнётся в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» идет вторым в общей турнирной таблице КХЛ. В активе казанских «барсов» 31 набранное очко в 21 сыгранном матче. В лиге казанцы уступают по баллам только «Металлургу».

Команда Анвара Гатиятулина выиграла 11 матчей подряд в чемпионате. Это рекордный показатель в истории клуба по продолжительности победной серии. Рекорд был установлен после победы над лидером КХЛ «Металлургом» (4:0). «Ак Барс» ни разу не проиграл в октябре, набрав максимальные 22 очка из 22 возможных.

«Лада» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции с 12 набранными очками. Тольяттинская команда одержала всего одну победу в семи последних матчах.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза и все четыре игры остались за казанцами — 4:3, 3:1, 3:1, 2:1. Всего в очном противостоянии «Ак Барс» одержал 18 побед, «Лада» выиграла восемь раз. В восьми последних матчах в Казани побеждали хозяева, последнее поражение «барсов» дома — 13.02.2015 (1:2).

В прямом эфире матч покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин