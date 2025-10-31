В Челнах на реке Мелекеске опрокинулся плавающий экскаватор — водитель пропал без вести

Мужчина, предположительно, не был официально трудоустроен

В Набережных Челнах пропал без вести 55-летний водитель плавающего экскаватора. Инцидент случился сегодня, около 14:35 мск, во время проведения работ по углублению и очистке реки Мелекески.

По предварительной информации, полученной от прокуратуры города, плавающий экскаватор, задействованный в работах для ООО «Татмелиоводстрой», опрокинулся. Тело водителя, выполнявшего работы на момент происшествия, до сих пор не обнаружено.

Мужчина, предположительно, не был официально трудоустроен.

Ранее Минэкологии Татарстана продемонстрировало ход второго этапа расчистки русла реки Мелекески в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Сейчас идет расчистка русла протяженностью 3,1 километра.



Рената Валеева