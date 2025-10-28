Набережночелнинская река Мелекеска обретает новую жизнь благодаря нацпроекту

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана продемонстрировало ход второго этапа расчистки русла реки Мелекески в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участникам показали современные методы и оборудование, применяемые специалистами для возвращения реке ее природного облика.

Алексей Полюшкин, заместитель директора по строительству ГБУ «НПО Геоцентр РТ», объяснил, что первый этап расчистки завершился в 2022 году, когда была освобождена часть русла длиной 1,5 километра, до подпора Куйбышевского водохранилища. Сегодня же идут активные работы по второму этапу, предусматривающему расчистку русла протяженностью 3,1 километра.

Работы выполняются с использованием специальной техники — земснаряда, который удаляет донные отложения и направляет образовавшуюся пульпу (смесь воды и осадочных пород) по трубопроводам в специально подготовленные карты намыва. Затем очищенная вода снова поступает в реку.

На участке постоянно находятся земснаряд, пять экскаваторов (два из них — плавучего типа), экскаватор-погрузчик и самосвал. Работу обеспечивают 12 рабочих и команда из трех инженерных сотрудников. Работа ведется ежедневно, без перерывов на выходные дни.

Помимо естественных донных отложений, рабочие регулярно достают из реки старые автомобили, лодки, шины и рыболовецкие сети, которые годами накапливались на дне. Весь этот мусор отправляется на утилизацию на специализированные полигоны твердых бытовых отходов.

Фарид Салахов, руководитель исполкома города Набережные Челны, обратил внимание, что в самом городе протекают три реки, самой крупной из которых является именно Мелекеска.

Общая стоимость проекта составит 318,8 млн рублей, средства выделяются поэтапно в течение трех лет: в 2025 году предусмотрено выделение 44,1 млн рублей, в 2026-м — 168,9 млн рублей, а в 2027-м — оставшиеся 105,8 млн рублей. Уже сейчас республика получила авансовый платеж в размере 34,1 млн рублей, обеспечив непрерывность процесса. Завершив оба запланированных этапа, власти рассчитывают вернуть городу чистую и ухоженную реку длиной около 4,6 километра.

Дмитрий Зайцев