Трамп опроверг сообщения об ударах по Венесуэле

Ранее авторитетные американские издания сообщали, что администрация США одобрила нанесение ударов по военным целям на территории Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в пятницу опроверг информацию о том, что он принял решение начать военную операцию против Венесуэлы. На вопрос журналистов, принято ли такое решение, глава Белого дома ответил отрицательно.

— Трамп отрицал, что он решил отдать приказ нанести удар по военным целям в Венесуэле (...) Трамп ответил «нет», отвечая в пятницу на борту президентского самолета на вопрос журналистов, принял ли он такое решение, — передает Bloomberg.

Ранее авторитетные американские издания, такие как The Wall Street Journal, The Miami Herald и The New York Post, со ссылкой на свои источники сообщали, что администрация США одобрила нанесение ударов по военным целям на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком, и что операция может начаться в ближайшее время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако впоследствии представитель Белого дома Анна Келли призвала дожидаться официальных заявлений президента, заявив, что «неназванные источники сами не знают, чего говорят».

Американские СМИ также информировали о распоряжении Дональда Трампа об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами территории США. В связи с этим к берегам Латинской Америки было направлено восемь кораблей и подводная лодка, что вызвало обеспокоенность властей ряда стран региона, включая Венесуэлу.



Рената Валеева