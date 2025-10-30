Экс-посол США: Вашингтон может применить крылатые ракеты Tomahawk против Венесуэлы

Ранее Трамп подтвердил, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле

Фото: Реальное время

Бывший посол США в Панаме Джон Фили предположил, что Соединенные Штаты могут использовать крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов по Венесуэле с целью усиления давления на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

Силы США, расположенные вблизи Венесуэлы, теоретически могут запустить ракеты по целевым объектам на территории южноамериканской страны, оставаясь за пределами территориальных вод Каракаса.

Однако, по мнению отставного вице-адмирала ВМС США Джо Сестака, президент Дональд Трамп, скорее всего, воздержится от полномасштабных наземных операций с участием американских войск в Венесуэле.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, направленные на дестабилизацию правительства Николаса Мадуро. Венесуэльское правительство решительно осудило подобные заявления, назвав их «грубейшим нарушением международного права».

В сентябре — октябре текущего года Вооруженные силы США уже прибегали к использованию силы у побережья Венесуэлы, уничтожая катера, предположительно использовавшиеся для перевозки наркотиков. Американский канал NBC сообщал, что Пентагон разрабатывает варианты нанесения ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы, которые могут быть реализованы в ближайшие недели.



Рената Валеева