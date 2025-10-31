Рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с пониженным уровнем безопасности для лечения наркозависимости

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в $500 тыс.

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Скандально известный рэпер Шон Комбс, также известный как Diddy, приговоренный к 50 месяцам тюремного заключения по обвинениям, связанным с торговлей людьми, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Это учреждение имеет более низкий уровень безопасности и предлагает программу лечения наркозависимости, передает РИА «Новости».

Перевод в Форт-Дикс, который расположен на военной базе, произошел в четверг. Именно в этой тюрьме Комбс будет отбывать оставшуюся часть своего 50-месячного приговора.

Напомним, в начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в $500 тыс. Приговор был вынесен по обвинениям в перевозке женщин с целью занятия проституцией. Адвокаты Комбса подавали прошение о его переводе в учреждение с пониженным уровнем безопасности и соответствующими программами реабилитации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В июле присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, каждый из которых предусматривал до 10 лет лишения свободы. При этом музыкант был оправдан по более тяжким обвинениям, таким как торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Стоит отметить, что с сентября 2024 года Шон Комбс стал фигурантом многочисленных судебных исков, в которых его обвиняют в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Предполагаемые преступления, по версии истцов, совершались в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Сам музыкант категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Рената Валеева