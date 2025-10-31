Двое студентов из Татарстана подожгли оборудование на железной дороге в Самаре

За выполнение задания им было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сотрудники полиции задержали двух 17-летних студентов из Бавлов, которых подозревают в поджоге железнодорожного оборудования в Самаре. Инцидент, как сообщает «МВД МЕДИА», произошел после получения заказа через мессенджер.

На железнодорожных путях в Самаре работники Куйбышевской железной дороги обнаружили сгоревший шкаф с оборудованием. На месте происшествия были найдены следы топлива, а также орудия преступления: зажигалка, гвоздодер и бутылка с бензином.

По данным следствия, подростки совершили поджог по заказу, полученному через мессенджер. За выполнение задания им было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее подобные обвинения предъявлялись трем несовершеннолетним жителям Татарстана. Обещанные 24 тыс. рублей подростки не получили. Злоумышленники были задержаны сразу после совершения преступления.

Рената Валеева