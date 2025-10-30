Польские истребители поднимали в воздух для перехвата российского самолета над Балтикой

Подобный инцидент произошел и 28 октября

Фото: Реальное время

Сегодня утром истребители Военно-воздушных сил Польши были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Об этом сообщил журналистам глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш.

Истребители выполнили задачу в 10:49 по московскому времени. При этом Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что российский самолет не нарушил воздушное пространство Польши. Эту информацию цитирует портал Wirtualna Polska.

Подобный инцидент произошел и 28 октября: тогда два дежурных истребителя МиГ-29 ВВС Польши также визуально идентифицировали российский самолет Ил-20, следовавший над Балтийским морем, и сопроводили его в пределах польской зоны ответственности.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Рената Валеева