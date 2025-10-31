ЦБ ужесточит лимиты по ипотеке на ИЖС и потребкредитам под залог недвижимости с 2026-го

Изменения вызваны тем, что заемщики с высокой долговой нагрузкой в указанных сегментах чаще допускают просрочки по выплатам

Банк России принял решение с первого квартала 2026 года ввести более строгие количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, а также нецелевых кредитов под залог недвижимости. Об этом сообщается в заявлении регулятора.

Изменения вызваны тем, что заемщики с высокой долговой нагрузкой в указанных сегментах чаще допускают просрочки по выплатам. В частности, в III квартале 2025 года доля ипотечных кредитов на ИЖС, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, достигла 29%. В сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости этот показатель составил 61% (с ПДН от 50% до 80% — 19%).

По данным регулятора, доля просроченной задолженности по ипотеке в сегменте ИЖС, превышающая 90 дней, на 1 октября составила 4,6%, что существенно выше показателя по всему ипотечному портфелю (1,7%).

В дальнейшем Банк России планирует постепенно ужесточать значения лимитов в этих сегментах, доводя их до уровня, характерного для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов соответственно.

При этом регулятор сохранил действующие лимиты на первый квартал 2026 года для банков по ипотечным кредитам на приобретение жилья в многоквартирных домах, как строящегося, так и готового. Также не пересматривались макропруденциальные надбавки.

В сообщении также отмечается, что значения лимитов по необеспеченным потребительским кредитам остались без изменений. Это связано со снижением доли выдаваемых кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% от ежемесячного заработка в третьем квартале 2025 года до 19% (по сравнению с 28% годом ранее).

Банк России также не стал корректировать лимиты по целевым автокредитам и нецелевым кредитам под залог автотранспорта. Отмечается значительное снижение доли выдач с ПДН выше 50% в этих категориях: для целевых автокредитов — до 14% (с 39% в третьем квартале 2024 года), для нецелевых кредитов под залог автомототранспорта — до 10% (с 68% в третьем квартале 2024 года).

Национальная антициклическая надбавка, действующая с 1 июля 2025 года (0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков), также не была пересмотрена. В ЦБ пояснили, что показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается благодаря капитализации прибыли после выплаты дивидендов крупными банками. На 1 октября 2025 года он составлял 13%. Банк России оценивает, что банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики.

