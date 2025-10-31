Минстрой не поддержал инициативу по увеличению числа женских туалетов

Писсуар занимает меньше места и обслуживает в три-четыре раза быстрее, чем унитаз

Предложение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева пересмотреть строительные нормативы для увеличения количества женских туалетов и сокращения очередей не нашло поддержки в Министерстве строительства России. Инициатива возникла после инцидента в Мариинском театре, где депутату высказали претензии посетительницы, столкнувшиеся с проблемой длинных очередей в дамскую уборную.

Цивилев обратился в Минстрой с предложением скорректировать действующие правила, чтобы время ожидания в очередях у туалетов для мужчин и женщин было примерно равным. Поводом для такого шага послужил личный опыт парламентария: во время посещения Мариинского театра он стал свидетелем неудобств, испытываемых женщинами из-за нехватки санитарных кабин.

Однако в Министерстве пояснили, что действующие строительные правила (СП 2.131.2012) уже предусматривают дифференцированный подход к расчету необходимого количества санузлов. В качестве примера чиновники привели нормативы для спортивных сооружений, согласно которым на 60 человек полагается три унитаза для женщин против двух унитазов и четырех писсуаров для мужчин.

Депутат выразил несогласие с такой трактовкой, указывая на разницу в пропускной способности приборов:

— Между тем писсуар занимает меньше места и обслуживает в три-четыре раза быстрее, чем унитаз. Это создает ситуацию, когда при формально сопоставимом количестве санитарных приборов мужская зона обладает значительно более высокой пропускной способностью, — подчеркнул Цивилев.

