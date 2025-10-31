Депутат предложил обязать владельцев опасных собак страховать питомцев на сумму до 1 млн рублей
Положения законопроекта не будут распространяться на служебных собак
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать владельцев потенциально опасных пород собак страховать своих питомцев. Инициатива, разработанная депутатами фракции ЛДПР, направлена на обеспечение гарантированной денежной компенсации пострадавшим в случае нападения таких животных. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».
Авторы законопроекта предлагают установить максимальный размер страховой выплаты в один миллион рублей при причинении вреда жизни или здоровью человека. В случае порчи имущества сумма компенсации составит до 200 тыс. рублей.
Согласно предложенным изменениям, правила страхования, страховые тарифы, их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии будут устанавливаться Банком России.
Также депутаты предлагают установить четкие сроки для страховщиков: в течение 15 рабочих дней они должны будут принять заявление о страховом возмещении, а в течение пяти рабочих дней после окончания этого срока — выплатить надлежащую страховую сумму.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированную защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в результате нападения собаки.
Важно отметить, что положения законопроекта не будут распространяться на служебных собак, которые относятся к потенциально опасным породам.
Напомним, перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в 2019 году. В него входят акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.
