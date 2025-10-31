Эксперт ОП: курс кибербезопасности — «жесткая необходимость» с первого класса

Иллюзия легкого заработка в интернете часто приводит к тому, что пользователи проявляют недостаточную бдительность

Фото: Максим Платонов

Введение обязательного курса кибербезопасности в школах является не просто желательной мерой, а «жесткой необходимостью» в современном мире. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА «Новости».

— Курс кибербезопасности — это уже не прихоть, а жесткая необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, кибермошенничество у нас развито, и люди теряют миллионы, все свои состояния из-за кибербезграмотности, — заявил Гриб, подчеркивая остроту проблемы.

Собеседник агентства отметил, что распространенная иллюзия легкого заработка в интернете часто приводит к тому, что пользователи проявляют недостаточную бдительность в вопросах цифровой безопасности и не всегда способны объективно оценить надежность применяемых ими мер защиты.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По мнению Гриба, обучение основам цифровой безопасности должно начинаться на самых ранних этапах школьного образования.

— Это должно начинаться с первого класса в разделе «Окружающий мир», а дальше, возможно, развиваться через отдельные курсы, которые должны быть обязательными, а не факультативными, — считает эксперт.

Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу.

Рената Валеева