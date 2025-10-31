Лукашенко: литовцы сами переправляют сигареты на метеозондах, а Минск ни при чем

По его словам, с белорусской стороны участников схемы «не за что наказывать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрабандой сигарет на метеозондах в Литву занимаются сами литовцы, при этом белорусских участников этой схемы наказывать не за что. Об этом сообщает его пресс-служба, комментируя ситуацию, которая привела к временному закрытию литовской границы.

— Власти литовские и польские, вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления? — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подробно описал схему контрабанды: «Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы же принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты».



Напомним, правительство Литвы 30 октября решило закрыть границу с Белоруссией до 30 ноября 2025 года из-за проблем с прилетом метеозондов с контрабандой, которые вынуждают литовские власти приостанавливать работу аэропортов.



Рената Валеева