Литва закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией

Ограничения будут действовать в течение месяца

Правительство Литвы в среду сообщило о временном закрытии двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Ограничения будут действовать в течение месяца, до 30 ноября, с возможностью дальнейшего продления.

Как говорится в сообщении на сайте литовского правительства, решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов «Мядининкай» (Medininkai) и «Шальчининкай» (Šalčininkai) было принято в среду. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно принятому решению, КПП «Шальчининкай» будет полностью закрыт для движения транспорта. Пункт пропуска «Мядининкай» продолжит работу с некоторыми исключениями: через него смогут проезжать дипломаты, а также граждане стран Европейского союза и НАТО, выезжающие из Белоруссии.



Рената Валеева