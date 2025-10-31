Товарооборот Татарстана и Казахстана сократился по итогам прошлого года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном продемонстрировал снижение на 6,2% в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

В 2024 году объем взаимной торговли между регионами составил $760 млн, тогда как в 2023 году этот показатель достигал $810 млн.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Предыдущая встреча руководителей состоялась 8 августа 2024 года.

Рената Валеева