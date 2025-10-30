Рустам Минниханов прибыл в Казахстан для деловых встреч в нескольких городах
Последний раз он посещал Казахстан в сентябре 2024 года
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан, где в ближайшее время проведет ряд рабочих встреч в различных городах. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
— Пока вы отдыхаете после сложного рабочего дня и, наверняка, планируете вечер пятницы… Рустам Минниханов уже прилетел в Казахстан и планирует завтра провести встречи сразу в нескольких городах, — написала Галимова.
Последний раз Минниханов посещал Казахстан в сентябре 2024 года. Тогда он прибыл в Астану для участия в торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников. 8 сентября состоялась встреча Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым
