Рустам Минниханов прибыл в Казахстан для деловых встреч в нескольких городах

Последний раз он посещал Казахстан в сентябре 2024 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан, где в ближайшее время проведет ряд рабочих встреч в различных городах. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

— Пока вы отдыхаете после сложного рабочего дня и, наверняка, планируете вечер пятницы… Рустам Минниханов уже прилетел в Казахстан и планирует завтра провести встречи сразу в нескольких городах, — написала Галимова.

Последний раз Минниханов посещал Казахстан в сентябре 2024 года. Тогда он прибыл в Астану для участия в торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников. 8 сентября состоялась встреча Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым

Рената Валеева