В строительство туркомплекса «Казань Марина» инвестируют 29,4 млрд рублей

15:15, 31.10.2025

Комплекс станет первой мариной полного цикла на Волге

Фото: Динар Фатыхов

Инвестиции в создание туристического комплекса «Казань Марина», расположенного в Лаишевском районе Татарстана, составят 29,4 млрд рублей. Об этом сообщил Государственный комитет республики по туризму.

«Казань Марина» станет первой мариной полного цикла на Волге. Комплекс будет рассчитан на 300 яхт и предоставит сервис для 500 судов.

На территории проекта площадью 72 гектара запланированы благоустроенная набережная, гостиницы и спа-комплексы, а также маяк со смотровой площадкой. Помимо этого, здесь появятся детские и спортивные центры.

Комплекс реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Строительством займется СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

Рената Валеева

Общество Татарстан

