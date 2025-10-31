В строительство туркомплекса «Казань Марина» инвестируют 29,4 млрд рублей
Комплекс станет первой мариной полного цикла на Волге
Инвестиции в создание туристического комплекса «Казань Марина», расположенного в Лаишевском районе Татарстана, составят 29,4 млрд рублей. Об этом сообщил Государственный комитет республики по туризму.
«Казань Марина» станет первой мариной полного цикла на Волге. Комплекс будет рассчитан на 300 яхт и предоставит сервис для 500 судов.
На территории проекта площадью 72 гектара запланированы благоустроенная набережная, гостиницы и спа-комплексы, а также маяк со смотровой площадкой. Помимо этого, здесь появятся детские и спортивные центры.
Комплекс реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Строительством займется СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
