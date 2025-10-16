Как готовность казанцев страховать квартиры связана с возрастом домов

Только 13% жителей Казани оформляют страховку добровольно

Фото: Артем Дергунов

Девелопер Level Group совместно со страховой компанией «Ренессанс Страхование» выяснили, как готовность казанцев страховать квартиры связана с возрастом домов. Свои данные они предоставили в исследовании.



Примечательно, что готовность страховать жилье напрямую зависит от возраста дома. Самые высокие показатели добровольного страхования наблюдаются среди владельцев квартир, в том числе и в Казани, в двух категориях жилья. В домах до 1950 года постройки 22% собственников оформляют страховку по собственной инициативе, а в новостройках 2000–2010 годов этот показатель достигает 26%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Интересно полярное распределение владельцев квартир в домах постройки до 1950 года — самая большая доля и добровольно застраховавших квартиру, и самая большая доля вообще не планирующих этого делать. На самом деле ситуация объясняется просто: такие дома часто или элитное жилье в центре, или сегмент ультра-эконом класса, в том числе коммунальные квартиры» — комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Полная ситуация со страхованием жилья в Казани сложилась так: только 13% жителей оформляют страховку добровольно, ещё 29% делают это по требованию ипотечных программ. При этом 52% опрошенных не имеют страховки и не планируют ее оформлять, а 6% только собираются заняться страхованием.

Напомним, что Татарстан лидирует в ПФО и занимает пятое место в России по вводу жилья.