На Гаити 25 человек погибли во время урагана «Мелисса»
По меньшей мере 25 человек погибли на Гаити в результате урагана «Мелисса», который обрушился на регион Карибского бассейна. Об этом сообщает кубинский портал Cuba si.
Согласно информации, ураган, который затронул Гаити и соседнюю Доминиканскую республику в минувшие выходные, вызвал сильные наводнения и обрушение домов, в которых оказались заблокированными люди. Также сообщается о гибели одного человека в Доминикане.
Во вторник ураган «Мелисса», достигнув высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, обрушился на побережье Ямайки, где, по данным местного Минздрава, погибли три человека.
Ночью в среду ураган «Мелисса» ударил по восточному побережью Кубы, вызвав проливные дожди и сильные наводнения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о «масштабных разрушениях» в регионе и о том, что более 700 тыс. человек были эвакуированы.
— Раннее утро выдалось очень тяжелым. Масштабные разрушения, и ураган «Мелисса» все еще бушует над территорией Кубы, — написал Диас-Канель в своей соцсети X. Он призвал население оставаться в безопасных укрытиях до улучшения условий.
- В ответ на стихийное бедствие ООН выделила $4 млн из Центрального фонда реагирования на ЧС для помощи Гаити и Кубе в подготовке к урагану и смягчении его последствий.
Согласно данным Института метеорологии Кубы (Insmet), ураган «Мелисса» продолжает усиливаться.
