На Гаити 25 человек погибли во время урагана «Мелисса»

По меньшей мере 25 человек погибли на Гаити в результате урагана «Мелисса», который обрушился на регион Карибского бассейна. Об этом сообщает кубинский портал Cuba si.

Согласно информации, ураган, который затронул Гаити и соседнюю Доминиканскую республику в минувшие выходные, вызвал сильные наводнения и обрушение домов, в которых оказались заблокированными люди. Также сообщается о гибели одного человека в Доминикане.

Во вторник ураган «Мелисса», достигнув высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, обрушился на побережье Ямайки, где, по данным местного Минздрава, погибли три человека.

Ночью в среду ураган «Мелисса» ударил по восточному побережью Кубы, вызвав проливные дожди и сильные наводнения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о «масштабных разрушениях» в регионе и о том, что более 700 тыс. человек были эвакуированы.

— Раннее утро выдалось очень тяжелым. Масштабные разрушения, и ураган «Мелисса» все еще бушует над территорией Кубы, — написал Диас-Канель в своей соцсети X. Он призвал население оставаться в безопасных укрытиях до улучшения условий.



В ответ на стихийное бедствие ООН выделила $4 млн из Центрального фонда реагирования на ЧС для помощи Гаити и Кубе в подготовке к урагану и смягчении его последствий.

Согласно данным Института метеорологии Кубы (Insmet), ураган «Мелисса» продолжает усиливаться.





