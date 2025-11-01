Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов

Местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем до умеренного. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром температура составила порядка +3 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +2 до +7 градусов.

Галия Гарифуллина