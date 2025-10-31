ГЖД: вокзал Казани в тройке лидеров по оказанию помощи маломобильным пассажирам

Фото: Динар Фатыхов

На железнодорожном вокзале Казани в январе — сентябре 2025 года отмечен высокий спрос на специализированную помощь для маломобильных пассажиров, который вывел столицу Татарстана в тройку лидеров среди станций Горьковской железной дороги.

За этот период казанский вокзал обработал 2,5 тыс. заявок от граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В целом по Горьковской железной дороге за девять месяцев текущего года такую поддержку получили 22,3 тыс. граждан с ОВЗ, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшее количество заявок, помимо Казани, поступило от гостей вокзалов Нижнего Новгорода (5 тыс. обращений) и Кирова (3,8 тыс.). Четвертую позицию занимает Ижевск (1,8 тыс. заявок).

Напомним, что в связи с празднованием Дня народного единства в период с 1 по 4 ноября изменится график движения ряда пригородных поездов в Татарстане, включая маршруты, следующие из Казани.



Анастасия Фартыгина