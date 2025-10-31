Тина Канделаки раскрыла, кто придумал название телеканала «Матч ТВ»

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» поделилась фактом о происхождении названия канала. По ее словам, идею назвать телеканал «Матч ТВ» высказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

— Это был Алексей Борисович Миллер. Было много вариантов, но он сказал: «Матч ТВ». Прозвучали разные мнения, что это будет сложно выговариваться, сложно запоминаться. Но он сказал: «Назовите, и все будет нормально», — отметила Канделаки.

Завтра телеканал «Матч ТВ» отметит свое 10-летие, и это событие станет важной вехой в истории спортивного телевидения в России.

Канделаки также подчеркнула, что название «Матч ТВ» стало неотъемлемой частью медиапространства страны и его простота и запоминаемость сыграли значительную роль в популярности канала.



Анастасия Фартыгина