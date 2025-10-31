Проекту «Казань Сити» на Сибгата Хакима изменили объем парковок
Изменения вызваны неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками территорий
При строительстве мультифункционального комплекса «Казань Сити» (официальное название — «Яр Парк») на берегу Казанки, в районе гостиницы «Ривьера», изменят количество парковочных мест. С документом, согласовывающим указанные изменения, ознакомилось «Реальное время».
Согласно опубликованному постановлению руководства исполкома города, ООО «Специализированный застройщик «Кравт Яр Парк» получило разрешение на увеличение числа машино-мест.
Изменения вызваны неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками территорий, что стало основанием для отклонения от стандартных строительных норм.
В документации отмечается, что на планируемом участке застройки появится 396 парковочных мест, распределенных по всему участку застройки.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что многофункциональный комплекс с конгресс-центром «Яр Парк» в Казани прошел государственную экспертизу. Первый этап строительства запланирован на территории, расположенной вдоль береговой линии реки Казанки. Участок находится вблизи пересечения улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.
В ансамбль многофункционального комплекса войдут пятизвездочный гостиничный комплекс, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тысяч человек, а еще инфраструктура в виде торгово-развлекательного комплекса, ресторанов, паркинга, рекреационной зоны.
