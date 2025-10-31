ФСБ задержала жителя Коми, собиравшегося вступить в ряды боевиков Украины

Для реализации своих планов подозреваемый через мессенджер Telegram предоставил свои анкетные данные куратору террористической организации

ФСБ России сообщила о задержании жителя Республики Коми, который подозревается в госизмене и намерении вступить в украинское военизированное формирование. Мужчина был снят с поезда, направлявшегося в Белгородскую область, проинформировали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, житель города Печоры, являясь сторонником киевского режима, принял решение о вступлении в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенной на территории России. Его целью было участие в диверсионно-разведывательной деятельности и боевых действиях против Вооруженных сил России.

Для реализации своих планов подозреваемый через мессенджер Telegram предоставил свои анкетные данные куратору террористической организации. В качестве проверочного задания он подготовил фото— и видеоматериалы объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры.

Задержание было произведено в июне 2025 года, когда мужчина следовал железнодорожным транспортом по маршруту Печора — Белгород, намереваясь перейти на территорию Украины.

Следственным отделением УФСБ по Республике Коми возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30 и ст. 275 (покушение на совершение государственной измены), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 (приготовление к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).



Анастасия Фартыгина