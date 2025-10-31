70% номеров в санаториях Татарстана требуют ремонта

Фото: Реальное время

За 8 месяцев санатории Татарстана приняли 110 тыс. гостей. Это восьмой результат по России и второй по ПФО. Об этом сообщил руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

За год число возросло на 0,6%.

— Результат не большой, но все же плюс. В целом по России наблюдается снижение количества отдыхающих в санаториях, — сказал он.

По его словам, растет количество отдыхающих из Татарстана — это радует. Вместе с тем необходимо усиливать акцент на туристах из других регионов. В частности, планируется работать на Урал после открытия новой автомобильной трассы.

Говоря о проблемах, Терентьев отметил, что остро стоит вопрос номерного фонда. На данный момент реновации требует 70% номеров санаториев.

Елизавета Пуншева