Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели подростка в ДТП в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Виктору Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с подростком. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ночь на 29 октября в Лаишевском районе республики произошла смертельная авария. 16-летний подросток, не имея водительских прав, управлял автомобилем, который врезался в опору линии электропередач.

В результате происшествия 14-летний пассажир погиб на месте, а водитель был госпитализирован.



