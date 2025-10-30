В Лаишевском районе Татарстана подросток погиб в ДТП

14-летний пассажир авто, который был не пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия от полученных травм

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний мальчик. Инцидент случился вечером 28 октября, прокуратура Лаишевского района контролирует ход доследственной проверки по данному факту.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

По предварительным данным, примерно в 22:30 16-летний юноша, управлявший автомобилем «Лада Гранта» на территории СНТ «Державино», не справился с управлением. Машина сначала совершила наезд на забор, а затем врезалась в столб линии электропередач.

14-летний пассажир автомобиля, который, по данным следствия, был не пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия от полученных травм.



Анастасия Фартыгина