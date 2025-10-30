Казанскую мошенницу осудили на почти 4 года колонии за хищение миллионов рублей

Женщина под предлогом продажи квартиры в ЖК «Новый горизонт» похитила у второго потерпевшего более 1,3 млн рублей

Прокуратура Приволжского района Казани добилась обвинительного приговора в отношении местной жительницы, признанной судом виновной в совершении мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Женщина похитила у трех граждан в общей сложности более 2,5 млн рублей, обещая вернуть деньги и продать несуществующее жилье, сообщили в пресс-службе ведомства.

С июня 2016 года по июнь 2024 года осужденная, действуя обманным путем, получила от одного из потерпевших 500 тыс. рублей под видом займа, гарантируя незамедлительный возврат средств.

В дальнейшем с мая 2017 года по март 2020 года, под предлогом продажи однокомнатной квартиры в ЖК «Новый горизонт», мошенница похитила у второго потерпевшего более 1,3 млн рублей. Аналогичным образом, получив от третьего лица 700 тыс. рублей за несуществующее жилье, женщина не вернула денежные средства никому из пострадавших.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд приговорил осужденную к наказанию в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Рената Валеева