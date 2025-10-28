Жительница Чебоксар потеряла почти 29 млн рублей, поверив аферистам

Они представились сотрудниками ФСБ и угрожали ей тюремным заключением и помещением ребенка в детский дом за якобы перевод денег ВСУ

Жительница Чебоксар стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 28,7 млн рублей, сообщает МВД Чувашии. Аферисты представились сотрудниками ФСБ и, угрожая ей тюремным заключением и помещением ребенка в детский дом за якобы перевод денег ВСУ, выманили крупную сумму.

В полицию обратилась индивидуальный предприниматель, рассказав, что ей позвонили из банка и сообщили о приостановке подозрительного перевода на Украину с ее счета. В подтверждение своих слов мошенники прислали ей фотографию документа о транзакции.

Затем, по словам потерпевшей, ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей ФСБ. Она предложила сверить номер звонившего с телефоном, указанным на сайте ведомства. Номера совпали, что говорит о применении мошенниками технологии подмены номера. В ходе разговора аферистка запугала женщину длительным тюремным сроком и лишением родительских прав.

Поверив мошенникам, женщина сняла в банке 20 млн рублей, оформляя операцию как раздел имущества при разводе. Затем она оформила кредиты и передала все деньги «лжесотруднику ФСБ» для «перепроверки» купюр.

Когда мошенники потребовали еще пять миллионов рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Рената Валеева