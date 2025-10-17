Швеция не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026 после допуска России с флагом и гимном

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Швеция не намерена бойкотировать зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских спортсменов с национальной символикой. Об этом заявила президент Паралимпийского комитета Швеции Оса Ллинарес Норлин, пишет РИА «Новости».

— Мы уже заявили, что бойкотировать соревнования не будем. Мы поедем, если наши спортсмены сами этого захотят, и не будем использовать их в качестве политического инструмента в этом вопросе, — цитирует Норлин издание Expressen.

Это заявление последовало за сентябрьским решением IPC, когда на генассамблее в Сеуле члены комитета проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки. В результате российским паралимпийцам было возвращено право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

Анастасия Фартыгина