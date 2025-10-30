В Казани открыли новый детский сад «Крылья» с акцентом на инженерное развитие

В нем оборудованы кабинет робототехники, лаборатория инженерного творчества, где малыши изучают основы физики и конструирования

Новый детский сад №376 «Крылья» на 80 мест начал свою работу для юных жителей Кировского района Казани. Дошкольное учреждение расположилось в двухэтажном здании площадью более 2,1 тыс. кв. метров, указали в мэрии.

Детский сад, построенный в микрорайоне «Крыловка парк», уже принял первых 50 воспитанников. Особенностью нового учреждения стало его профильное направление — развитие инженерных способностей у детей. Для этого здесь оборудованы кабинет робототехники, лаборатория инженерного творчества, где малыши изучают основы физики и конструирования, а также кабинет робототехники.

— Каждый детский сад имеет свое лицо. Где-то занимаются экологией, где-то специализируются на иностранных языках, а мы акцентируем внимание на конструировании, — отметила заведующая детсадом Фарида Гаранчева.

Четыре общеразвивающие группы, каждая на 20 человек, размещены на двух этажах. На первом этаже располагаются две ясельные группы, медкабинет и сенсорная комната, предназначенная для релаксации и успокоения детей. На втором этаже находятся еще две группы для детей старшего дошкольного возраста, музыкальный зал, студия татарского языка, зона речевого развития и спортивный зал.

В Казани функционирует 345 дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время ведется строительство еще одного детского сада на 220 мест в 33-м военном городке Приволжского района.

Рената Валеева