Франция пересмотрела определение изнасилования — теперь это акт без явного согласия

Решение последовало за делом Пелико, чей муж «накачивал» ее наркотиками и позволял другим мужчинам насиловать жену

Франция приняла новый закон, который кардинально меняет определение изнасилования. Отныне сексуальный акт, на который не было получено явного согласия, будет считаться изнасилованием. Об этом сообщает издание Politico.

Решение законодателей последовало за делом Жизель Пелико. Ее муж, Доминик, систематически усыплял ее с помощью наркотиков, после чего позволял другим мужчинам насиловать ее, снимая происходящее на видео.

Новый закон уточняет, что согласие на сексуальный акт должно быть дано «добровольно и осознанно» до его совершения. Оно может быть отозвано в любой момент. Важно, что согласие не может быть выведено из «молчания или отсутствия реакции пострадавшего».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

До принятия этого закона французское законодательство относило к сексуальному насилию действия, совершенные с применением «силы, принуждения, угроз или внезапности».

В декабре 2024 года издание Politico сообщало, что по делу Жизель Пелико проходил 51 обвиняемый. Сама 71-летняя женщина подверглась насилию более 200 раз за десятилетие. Ее муж, Доминик, признан виновным в том, что «накачивал» жену наркотиками, а затем допускал ее изнасилование другими мужчинами. Суд в Авиньоне приговорил его к 20 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые получили сроки от трех до 15 лет.



Рената Валеева