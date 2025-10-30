Новости общества

График работы казанских МФЦ изменят со следующей недели

18:53, 30.10.2025

4 и 6 ноября все офисы МФЦ в столице Татарстана будут закрыты для посетителей

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В связи с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Казани будут работать по особому графику. Об этом сообщили в мэрии города.

  • 4 и 6 ноября все офисы МФЦ в столице Татарстана будут закрыты для посетителей.
  • 1 и 5 ноября все 60 офисов МФЦ республики, а также отдел по работе с мигрантами в Казани будут принимать посетителей в обычном режиме.
  • 3 ноября (понедельник) будут работать 30 офисов МФЦ, что позволит жителям города получить необходимые услуги в начале рабочей недели.

Напомним, муниципальные парковки Казани будут работать абсолютно бесплатно в течение трех дней: 3, 4 и 6 ноября.

Рената Валеева

