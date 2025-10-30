График работы казанских МФЦ изменят со следующей недели
4 и 6 ноября все офисы МФЦ в столице Татарстана будут закрыты для посетителей
В связи с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Казани будут работать по особому графику. Об этом сообщили в мэрии города.
- 4 и 6 ноября все офисы МФЦ в столице Татарстана будут закрыты для посетителей.
- 1 и 5 ноября все 60 офисов МФЦ республики, а также отдел по работе с мигрантами в Казани будут принимать посетителей в обычном режиме.
- 3 ноября (понедельник) будут работать 30 офисов МФЦ, что позволит жителям города получить необходимые услуги в начале рабочей недели.
Напомним, муниципальные парковки Казани будут работать абсолютно бесплатно в течение трех дней: 3, 4 и 6 ноября.
