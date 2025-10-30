С казанцев не будут взимать плату за парковки 3, 4 и 6 ноября

Об этом сообщили в мэрии

Фото: Динар Фатыхов

Муниципальные парковки Казани будут работать абсолютно бесплатно в течение трех дней: 3, 4 и 6 ноября. Об этом сообщили в мэрии.



Напомним, что режим бесплатного пользования городскими парковками уже является привычным для Казани в выходные и официальные праздничные дни. В будние дни оплата за стоянку осуществляется в период с 8:00 до 19:00.

В Казани в связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери ограничат движение по ряду улиц. Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем верующие пройдут вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря, где богослужение продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери. Ограничения снимут по мере прохождения пути.



Рената Валеева