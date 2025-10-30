В Казани хирурга-стоматолога обвинили в мошенничестве на 1,9 млн рублей

Он предлагал пациентам провести стоматологическое лечение без заключения официального договора с медучреждением

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина, работавший хирургом-стоматологом, обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры России.

С января 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый, принимая пациентов в различных клиниках Казани, похитил деньги у 22 человек. Схема мошенничества заключалась в предложении пациентам провести стоматологическое лечение без заключения официального договора с медучреждением. Обвиняемый обещал пациентам скидки на процедуры и возможность оформления возврата средств через медицинскую квоту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получив согласие граждан, мужчина настаивал на внесении предоплаты наличными или безналичным путем. По данным следствия, полученные таким образом средства он присваивал, при этом не предпринимая никаких действий для фактического выполнения обещанного лечения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд города.

В преддверии ноябрьских распродаж МВД России предупредило граждан об активизации мошенников, которые используют различные схемы для обмана покупателей.

Рената Валеева