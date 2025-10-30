Володин: регионы должны обеспечить жильем молодых врачей по закону

«Не хватает 20 специалистов в районной ЦРБ — стройте жилой дом на 20 семей и обеспечьте жильем», — заявил председатель Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить в законодательстве норму, обязывающую регионы предоставлять жилье молодым врачам — выпускникам медвузов. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

— Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос. Надо это понимать. И это должно быть у нас отражено. Коллеги, если этого нет, надо обязательно это отразить в законе, — подчеркнул Володин.



Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Спикер Госдумы отметил, что, несмотря на установленные доплаты для медиков, работающих в сельской местности, проблема с обеспечением их жильем остается нерешенной.

— Мы должны, эту тему взяв на контроль, довести до конца с тем, чтобы регионы понимали: не хватает 20 специалистов в районной ЦРБ — стройте жилой дом на 20 семей и обеспечьте жильем. Причем делайте это сейчас, — призвал председатель Госдумы.

Студенты, обучающиеся в медвузах по целевым программам за счет средств федерального бюджета, смогут избежать обязательной отработки после окончания обучения, перейдя на платное отделение. Такое предложение вчера озвучила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.



Рената Валеева