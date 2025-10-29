Студенты-бюджетники в медвузах смогут избежать отработки, перейдя на платное обучение

Если студент, обучающийся в ординатуре на бюджете, не находит работодателя в установленный срок, ему предлагается перейти на платное обучение

Фото: Ринат Назметдинов

Студенты, обучающиеся в медвузах по целевым программам за счет средств федерального бюджета, смогут избежать обязательной отработки после окончания обучения, перейдя на платное отделение. Такое предложение озвучила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

— Люди, которые учатся за наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему [здравоохранения]. Не хочешь работать в системе — перейди на платное место, — цитирует ее ТАСС.

Также обсуждается возможность сохранения трехлетней отработки для выпускников специалитета, желающих сразу начать практику участковым терапевтом. В случае поступления в ординатуру после специалитета, срок отработки может быть продлен еще на три года.

В России студенты, поступающие на бюджетные места в медицинские и фармацевтические вузы, могут быть обязаны заключать договор о целевом обучении.



Рената Валеева