«Татнефть» сократила дивидендные выплаты почти в 2,5 раза

Датой, определяющей, кто получит выплаты, стало 14 октября

ПАО «Татнефть» в первом полугодии 2025 года выплатило дивиденды в размере 14,35 рубля за обыкновенную и привилегированную акцию. Это значительное сокращение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма выплат составляла 38,2 рубля за акцию — более чем в 2,5 раза больше.

Общая сумма начисленных дивидендов акционерам «Татнефти» за шесть месяцев текущего года достигла 29,7 млрд рублей.

Снижение дивидендных выплат напрямую связано с финансовыми результатами компании. В конце октября «Татнефть» отчиталась о снижении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2025 года на 39%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 104,6 млрд рублей.

Напомним, что согласно дивидендной политике «Татнефти», компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, выбирая между показателями по РСБУ и МСФО, в зависимости от того, какой из них выше. Исходя из опубликованных данных, компания выплатила порядка 56% своей чистой прибыли.

Рената Валеева