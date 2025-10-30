Татарстан отметили как регион, преуспевающий по 22 и более нацпроектам

Фото: Реальное время

Татарстан показал высокие темпы развития и активно участвует в реализации ключевых нацпроектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и улучшение качества жизни граждан. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

В общей сложности 19,8 млрд рублей будут направлены в Нижегородскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия) и Карелию. Эти средства пойдут на масштабные проекты, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, строительство спортивных, туристических и дорожных объектов.

В рамках заседания штаба также был проведен анализ реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других федеральных проектов. Татарстан, наряду с Саратовской областью, Бурятией, Северной Осетией — Аланией и Пермским краем, была отмечена как регион, показывающий отличные результаты и преуспевающий по 22 и более программам. Подчеркнута важность закрепления достигнутой динамики и предотвращения ее снижения.

Динамика жилищного строительства в стране остается положительной: объем жилья в стадии строительства увеличился до 120 млн квадратных метров, что на 2% выше показателей прошлого года. Градостроительный потенциал вырос до 471 млн квадратных метров. Перед регионами стоит задача обеспечить ввод жилья в текущем году на уровне более 100 млн квадратных метров. Активно продолжается модернизация дорожного каркаса страны.

Отдельное внимание было уделено вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры. Участники штаба констатировали наличие накопленных проблем в отрасли ЖКХ. Регионам, в том числе Татарстану, рекомендовано глубже погружаться в проблематику отрасли, взять под строгий контроль состояние ЖКХ и вопросы ценообразования.



Рената Валеева