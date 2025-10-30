США и Китай договорились о «перемирии» по редкоземельным металлам на год

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент

США и Китай достигли договоренности о годовой приостановке действия экспортных ограничений на поставки редкоземельных металлов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в четверг, выступив в эфире телеканала Fox Business.

— Это было противостояние Китая и всего мира, и нам удалось согласовать годовую паузу в обмен на ряд уступок, которые Пекин хотел получить, — сообщил Бессент.

Министр также добавил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к соглашению о начале совместной работы по борьбе с кризисом фентанила. Отмечается, что прекурсоры этого вещества поставляются из Китая в Канаду и Мексику.

Во вторник Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали документ о сотрудничестве по обеспечению стабильных поставок редкоземельных металлов и других критически важных ресурсов.

Рената Валеева